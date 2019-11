Honderden Roosendalers reageren op nieuw Bravis-ziekenhuis

ROOSENDAAL - Ruim vierhonderd inwoners van de gemeente Roosendaal hebben in de afgelopen maand via verschillende kanalen en op diverse momenten een reactie gegeven op het plan om in gebied De Bulkenaar het nieuwe Bravis-ziekenhuis te gaan bouwen.

De gemeente en het Bravis maken de inhoud van deze reacties bekend woensdag 13 november vanaf 19.00 uur in de Bergspil in Tolberg.

Die avond zijn er medewerkers van de gemeente en het onderzoeksbureau aanwezig. Zij vertellen wat de reacties hebben opgeleverd. Op grote posters zijn de vele reacties in categorieën verdeeld. Op deze manier is snel en eenvoudig te lezen hoe er is gereageerd.

Website

De posters worden na de inloopbijeenkomst op de website www.roosendaal.nl/bulkenaar openbaar gemaakt. En ze worden opgehangen in het winkelcentrum van Tolberg. Het is voor iedereen mogelijk op de posters te reageren. Dit kan tot 27 november op het e-mailadres ziekenhuis@roosendaal.nl.

Meedenken

Om een beeld te krijgen van de verschillende belangen, ideeën, wensen, zorgen en behoeftes voor gebied de Bulkenaar vroeg de gemeente de bewoners van de wijk Tolberg en daarbuiten om mee te denken. Dit traject startte op 27 september met een digitale enquête waar inwoners op diverse vragen over de ontwikkeling van de Bulkenaar, zoals de ontsluiting van Tolberg, hun mening konden geven.

Volledig scherm De locatie Bulkenaar omvat 42 hectare. © Bravis

Op 28 september ging de gemeente in het winkelcentrum van Tolberg met inwoners in gesprek over de ontwikkeling van de Bulkenaar. Dat leverde uiteenlopende reacties op. Sommige mensen vreesden dat niets met hun mening zou worden gedaan. Een passant zei: ,,Je houdt het toch allemaal niet tegen. Ik hoop alleen dat het ziekenhuis niet al te dicht bij de huizen wordt gebouwd. Dat is voor mij het allerbelangrijkste.”

De gemeente zegt dat de inbreng van de burgers belangrijk is voor het plan dat voor het gebied wordt gemaakt. In dit plan zegt de gemeente zoveel mogelijk rekening te houden met alle ideeën, wensen en behoeftes. Het zijn, naast wet- en regelgeving en afstemming met de provincie, de bouwstenen voor de visie. Het plan is ook de basis voor het bestemmingsplan.

Planning