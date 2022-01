Honderden palen en 4 kilometer spandoek: Rucphense vrijwilligers werken hard aan het parcours van het NK Veldrijden

Hoevense Volkstuin­ders vinden nieuwe stek: ‘We zijn met z’n tienen over’

Het is de Hoevense Volkstuinders Vereniging na een lange zoektocht, toch gelukt om een nieuw perceel grond te vinden om hun hobby te kunnen blijven uitoefenen. Het bevindt zich aan De Heul 31 en wordt inmiddels al ingericht. In totaal zo’n 2.000 vierkante meter, verdeeld over tien tuinen.

1 januari