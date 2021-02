Honderden mensen in Roosendaal voor Forum voor Democratie: ‘Afstand maakt veel zieker’

Regio Roosendaal blikt ‘met hol gevoel’ terug op carnaval, dit zijn de motto’s voor 2022

17 februari ROOSENDAAL - Tullepetaonestad komt volgend jaar ‘Van goej uize’. Het nieuwe motto is géén verwijzing naar het leutfeest van dit jaar, dat veelal thuis moest worden gevierd. De Stichting Carnaval Roosendaal hoopt in 2022 niet meer aan corona te hoeven denken, zegt voorzitter Jacqo van Gastel. ,,De ziel was uit het feest.”