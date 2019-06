Honderd jaar oude documenten gevonden bij verbouwing van oude Hotel Merks

Airconditi­o­ning vat vlam in woning Roosendaal

6:23 ROOSENDAAL - Aan de Gezellelaan in Roosendaal heeft vrijdagnacht een kleine brand in een woning gewoed. In een slaapkamer is een mobiele airconditioning in brand gevlogen. Een van de twee bewoners, is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Over de schade in de woning is niets bekend.