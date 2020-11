Honderd hartjes voor honderd boodschappen in het corona-kunstwerk bij het crematorium

Dat kan zijn om stil te staan bij iemand die aan het virus is overleden, maar ook ‘gewoon zomaar’, zegt kunstenares Gea Korpel: ,,Mensen die zoeken naar hoe ze corona een plekje in hun leven moeten geven mogen ook een boodschap op komen hangen.’’



Korpel werkte voor dit kunstwerk samen met collega Marion Vriens. Waar het kunstwerk in Bergen op Zoom verder verfraaid is met een blotevoetenpad, is in Roosendaal gekozen voor een mandala met een mozaïek van steentjes. Korpel: ,,Om de dualiteit van deze tijd aan te tonen: de zon en de maan, licht en donker, steen en gras.’’