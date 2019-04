Hondenspeelwei Sprundel komt flinke stap dichterbij

Gemeente is met vergunning bezig

De behoefte aan dergelijke losloopzones is groot, zegt een van de initiatiefneemsters Corine Roks. En niet alleen in Sprundel, maar in de hele gemeente Rucphen. ,,Je mag de hond buiten de bebouwde kom wel los laten lopen, maar daar zitten agrariërs niet altijd op te wachten. Het schijnt met name voor drachtige koeien een probleem te kunnen geven.”

Vier jaar geleden al handtekeningactie

WIjkvereniging Achter de St. Jan houdt toezicht

Het is wijkvereniging Achter de St. Jan die voor de exploitatie van het terrein gaat zorgen, zegt Roks. ,,Dat wil zeggen in de gaten houden of alles okee is, of er iets kapot is en hoe het veld erbij ligt. Het terrein is al opgenomen in het maaiprogramma van de gemeente, dus dat is gunstig.”