‘Hondenspeelwei op 1.500 euro na rond’

Dat is in één zin de meest actuele situatie rondom de plannen voor een losloop weide voor honden. Althans volgens Cindy Heeren en Corine Roks van wijkverenigingen Achter de St. Jan en De Branden, stuwende krachten achter de hondenspeelwei.

Hekwerk

De strook grond van zo’n 120 lang en acht meter breed is deels van de gemeente en deels van een agrariër en kan probleemloos voor het beoogde doel gebruikt worden, zeggen Heeren en Roks. ,,Het stalen hekwerk krijgen we gedeeltelijk gesponsord door de firma Moelands, maar we blijven helaas met een gat van 1.500 euro zitten. Dat hopen we via sponsoring alsnog bij elkaar te krijgen”.

Hondendrollenbak

De hoop was dat de gemeente dat geld zou bijleggen, maar dat is niet de bedoeling van ‘overheidsparticipatie', legt wethouder René Lazeroms uit. ,,Het is niet zo dat wanneer burgers een idee hebben, de gemeente daar meteen geld voor uittrekt. Wij stellen grond beschikbaar en willen faciliteren, bijvoorbeeld door bakken te plaatsen waarin hondenbaasjes de drollen kunnen gooien. Daar houdt het mee op.”

Een ander probleem is volgens de wethouder dat er een gebruikersovereenkomst voor het terrein opgesteld moet worden. ,,Dat kan alleen als we een partner hebben met een juridische entiteit, bijvoorbeeld een stichting. De bereidheid van onze kant aan de speelwei mee te werken, is er in ieder geval zeker.”

Aansprakelijkheid

Volgens Cindy Heeren is wijkvereniging Achter de St. Jan de juridische partner voor de gemeente. Onderzocht wordt nog hoe het precies zit met aansprakelijkheid, zegt Corine Roks. ,,Stel er gaat een stuk hekwerk stuk als twee honden met elkaar vechten, wie moet dat herstellen? Dat zoeken de ideeënmakelaars van de gemeente met we we regelmatig contact hebben nog uit.”

Overleg

Volgens de vrouwen heeft de gemeente toegezegd het snoeien en maaien op te nemen in het groenonderhoudsplan. Ze kondigen aan, als de plannen kunnen worden uitgevoerd (naar verwachting van Cindy Heeren het eerste kwartaal van 2019), ook met SV Sprundel in gesprek te gaan evenals met mensen die vlakbij de strook wonen.