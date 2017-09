Hond bijt man bij verkeersruzie Roosendaal

Parkeervak

De verkeersruzie ontstaat rond 15.00 uur op de Nispensestraat. De 31-jarige automobilist rijdt daar met zijn gezin. Op de straat staat een busje stil en rijdt naar achteren om in een parkeervak te draaien. Het busje dreigt hierbij tegen de auto van de 31-jarige man te rijden, aldus een politiewoordvoerder.

De automobilist rijdt snel achteruit om een botsing te voorkomen. Ook claxonneert hij. Als het busje in het parkeervak staat, wijst de 31-jarige man met zijn vingers naar zijn ogen om de bestuurster van het busje er op te attenderen dat zij beter uit moet kijken.

Bijt

Vervolgens stapt de 38-jarige bijrijder boos uit het busje. Ook de 31-jarige man stapt uit zijn voertuig en de 38-jarige man haalt de hond uit het busje. Het dier bijt het slachtoffer in de arm en de 38-jarige man zou het slachtoffer ook hebben bedreigd met de knuppel.

De verdachte moest mee naar het politiebureau, waarna hij weer naar huis mocht. De hond is in beslag genomen. De 31-jarige man, die zijn wonden heeft laten behandelen in het ziekenhuis, en de bestuurster van het busje hebben allebei aangifte gedaan.