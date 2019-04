Hollister-topman logistiek manager van het jaar

Hij begon het traject al in 2007 waarop in 2016 de uiteindelijk verhuizing volgde naar het nieuwe 30.000 vierkante meter tellende distributiecentrum. ,,Als je de ‘wow’-factor levert krijg je van de Amerikanen de ruimte voor een nieuw project”, zei Sonke in zijn dankwoordje. De juryvoorzitter prees Sonke: ,,Hij heeft een heel nieuw distributiecentrum opgezet en een aantal jaar later de hele operatie verhuisd. Dat al het personeel is meegegaan naar de nieuwe locatie, zegt genoeg over de aandacht die Job heeft voor de human factor.”