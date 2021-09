Hogere ambities en tegelijkertijd forse kritiek op woonvisie Halderberge

Wierikx leek even uit het veld geslagen, maar stelde vervolgens nuchter vast dat het grote tekort aan betaalbare woningen een landelijk probleem is wat Halderberge niet krijgt opgelost. ,,U vindt dat niet alle doelgroepen zijn opgenomen in de woonvisie, wij vinden van wel. In de woningmarkt spelen factoren als grondprijs en bouwmaterialen een grote rol. Zaken, die Den Haag ter hand moet nemen. Halderberge is voor het Rijk geen uniek probleemgeval.’’



Van Domburgh bleef bij haar standpunt. ,,U heeft de ambitie een groeigemeente te worden, dan zullen we klaar moeten staan om jongeren een fatsoenlijk dak boven het hoofd te bieden. Wat u doet is wensbouwen in plaats van doelbouwen.’’