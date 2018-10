Hoge Raad moet over uitlevering Saïd C. uit Roosendaal beslissen

rechtbankverslag Wie opende de kluis in Oudenbosch al voor de roof?

12:33 OUDENBOSCH - Het was in november, december of februari. Heel even ging de kluis van de Rabobank in Oudenbosch open en weer dicht, meldde het automatische systeem. Volgens justitie gebeurde dat in de voorbereiding van de spectaculaire kluisjesroof in het weekend van 2 tot 5 maart.