Hoge nood in Oudenbosch? Dan kun je naar het gemeentehuis

Dat netwerk wijst gebruikers via een app de weg naar alle openbare toiletten in de buurt, en wordt landelijk al veel gebruikt. Toeristen in het koepelstadje moeten weten waar ze naar de wc kunnen, vindt Progressief. Het college is het daarmee eens. Op aanraden van de tweemansfractie Frits Harteveld en Claudia van Domburgh, wijst het college daarom samen met het toeristisch platform ook de lokale horeca en andere ondernemers en instanties in de gemeente op het systeem.