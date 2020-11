Hoevense Volkstuindersvereniging moet voor vijfde keer ‘de moestuin’ ruimen

HOEVEN - Voor een woningbouwplan aan de Bovendonksestraat moeten de moestuintjes van de Hoevense Volkstuindersvereniging wijken. Het is de vijfde keer in haar bestaan dat de volkstuinders moeten verkassen. De zeventien leden dringen bij de politiek aan op goed volkstuinbeleid.

,,Tot nu toe hebben we steeds onze eigen boontjes moeten doppen, maar graag zien we dat de gemeente beleid uitzet‘’, zegt penningmeester Jan Nuijten, ,,Dan zijn we als vereniging minder afhankelijk van de goedwillendheid van particuliere grondbezitters. In buurgemeente Etten-Leur bestaat dat al en het werkt goed.’’

Na kortstondige omzwervingen in Hoeven, konden de moestuinders in 2004 voor langere tijd terecht op een perceel op de hoek Haspelstraat met Bovendonksestraat. Daar komt weldra een eind aan. Halderberge heeft grond aangekocht voor een woonwijk met zestig huizen, precies waar de 17 volkstuinders hun moestuintjes hebben.

Nuijten: ,,We zijn in gesprek met de eigenaar van een stuk grond aan de Oude Bredase Postbaan. Het is nog niet rond, al lijkt hij wel bereid een deel van zijn perceel beschikbaar te stellen. Maar voor hoe lang, is ongewis.’’ Bovendien stelt de verplaatsing de club voor een aantal financiële en logistieke uitdagingen. Zo moet de omheining en de watervaten van het oude naar het nieuwe terrein worden overgebracht. De club wenst ook een stroomvoorziening voor de beregening van de tuintjes. ,,En we staan voor legeskosten omdat de bestemming agrarische grond moet worden gewijzigd in volkstuinen.‘’

Nuijten is tijdelijk ook secretaris. Hij schreef namens het bestuur een brandbrief aan de gemeente ter ondersteuning bij de verhuizing en bijkomende kosten. Naast de zoektocht naar een nieuwe locatie om groente en fruit te telen, wil de Volkstuinvereniging ook meer werk maken van educatie en recreatie. ,,We hebben een ledenwachtlijst, het beeld dat alleen gepensioneerde mensen er graag een moestuin op nahouden is achterhaald. We willen in gesprek met de Samenstichting Hoeven en kijken of er rondom de volkstuintjes ook een wandelpad aangelegd kan worden met een stukje natuur. Dat draagt bij aan de biodiversiteit van Halderberge. Scholen kunnen komen kijken en kennismaken met natuur- en voedselproductie.‘’

De oppositiepartijen CDA, Progressief Halderberge en VDG zijn aangeslagen op de oproep en hebben het college de vraag gesteld werk te maken van het volkstuinenbeleid.

