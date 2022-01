Hoevense Volkstuinders vinden nieuwe stek: ‘We zijn met z’n tienen over’

Het is de Hoevense Volkstuinders Vereniging na een lange zoektocht, toch gelukt om een nieuw perceel grond te vinden om hun hobby te kunnen blijven uitoefenen. Het bevindt zich aan De Heul 31 en wordt inmiddels al ingericht. In totaal zo’n 2.000 vierkante meter, verdeeld over tien tuinen.

Op de oude locatie aan de hoek Haspelstraat/Bovendonksestraat zijn ze al volop bezig om de boel af te breken en op te ruimen. Hoewel de projectontwikkelaar die het geplande woningbouwproject hier begeleidt geen exacte limiet van ontruiming heeft genoemd, zijn de tuinders elkaar al aan het helpen om deze locatie goed op te leveren.

Secretaris-penningmester Jan Nuijten:’ Door natuurlijk verloop blijven we met z’n tienen over. Het was wel even spannend of we nog wel iets geschikts zouden vinden. Door persoonlijk contact van een van onze leden met de eigenaar aan De Heul, zijn we aan dit adres gekomen. We zijn er echt mee in onze nopjes.’

De nieuwe landbouwgrond is keurig geploegd en is van goede kwaliteit. In februari gaan de eerste plantjes de grond in. Momenteel zijn ze al diverse struiken aan het overplanten. De kassen e.d. gaan niet mee over. In de gebruikscondities is opgenomen dat er geen bouwwerkjes geplaatst mogen worden vanwege het landschapsaanzicht van het beekdal.

Watertanks afgevoerd

De watervoorziening is prima in orde. De oude watertanks zijn daarom al afgevoerd. De stek aan De Heul is de vijfde in veertig jaar. ‘Deze mensen zijn heel gastvrij. Het is een erg geschikt perceel van geploegde weidegrond, waar de pieren zeer talrijk zijn. Dat geeft aan dat ie goed belucht is. We hebben er allemaal goede zin in.’