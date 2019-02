Hoevense voetbalvrienden sluiten seizoen af met dorpsquiz en Concert at Veld C

Quiz

Zo staat op de vrijdagavond niet langer het Gehakbal met deejays als Mental Theo op de rol, maar wordt het aantal decibels gereduceerd tot krakende hersenpannen bij een groots opgezette dorpsquiz. Aan de vragenrondes kunnen teams van maximaal acht personen mee doen. De winnaars gaan er met een geldbedrag van 500 euro vandoor, te besteden aan een zelf te bepalen club of stichting. Vriendengroepen, bouwclubs, voetbalteams en personeelsverenigingen. De vragen komen uit de actualiteit van bijvoorbeeld het streeknieuws of al proevende verschillende smaken vla herkennen. Aanmelden voor de quiz kan al via quiz@vvhoeven.nl.

Perfect Showband

Zaterdagavond is het Concert at Veld C, als variant op het Zeeuwse festival Concert at Sea. Het podium wordt dan vrijgemaakt voor The Perfect Showband. De zesmansformatie uit het oosten van het land staat te boek als één van de betere Nederlandse coverbands. The Perfect Showband speelt van rock tot dance en van top 40 tot Nederlandstalig. In navolging van Rowwen Hèze zal ook deze band gevraagd worden het Hoevens clublied live ten gehore te brengen. Het concert is avondvullend, maar aan het slot komt nog een van radio- en televisiei bekende pop-act naar Hoeven. Tussen de live optredens door draait DJ Erwin Kerstens.