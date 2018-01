Hoevense 'scoutingman' krijgt lintje

Mispoes voor Roosendaalse Dorieke bij wedstrijd 'Leef een jaar gratis'

16:32 ROOSENDAAL/HILVERSUM - De Roosendaalse Dorieke van Domburg (25) betaalt ook in 2018 haar vaste lasten gewoon zelf. Ze maakte als finalist in een wedstrijd van Sky Radio kans op een jaar 'gratis leven', maar had vanmiddag niet de benodigde dosis geluk in het finalespel.