Hoevense 'Rocky het beest' dwingt respect af bij Amerikaans publiek

HOEVEN - Tweemaal is scheepsrecht voor het Hoevense tractorpullingteam Rocky 1066. Vielen de Westbrabanders een maand geleden bij wedstrijden in Gordyville nog met materiaalpech uit, afgelopen weekeinde wisten ze door te dringen tot de finales. Toch ging Rocky daarin niet meer van start. ,,Het risico dat we de machine zouden opblazen was te groot'', zegt Loek Rochus, pr-man van de Hoevenaren.

Wie eenmaal de Europese top heeft bereikt, wil meer. Dus toog het professionele tractorpullingteam Rocky 1066 uit Hoeven naar Amerika, land van de onbegrensde mogelijkheden. Binnen een maand vloog het twaalfkoppige team zelfs twee keer de Atlantische Oceaan over. De Prostock-machine bleef daar.

Carnaval in Peejenland was voor de teamleden van korte duur. Vorige week maandag vloog 'TeamNL' terug naar Amerika, nu voor een wedstrijd in Louisville, Kentucky. Achteraf gezien is het maar goed dat de twee pullingraces niet kort na elkaar waren. Rochus: ,,Tractorpulling is voor dertig procent racen en voor zeventig procent sleutelen aan de machine. Na de averij in de eerste wedstrijd is de ploeg een week van tevoren terug gekeerd op Amerikaanse bodem. Tot het laatste moment is gewerkt om Rocky weer terug in de ring te krijgen. Dat het gelukt is was al een overwinning op zich.''

Barend Huijbregts

Rocky is opgebouwd rondom meervoudig nationaal en Europees kampioen Barend Huijbregts. De Hoevenaar haalt zijn boterham uit tractorpulling en het repareren van landbouwmachines. Zijn grote droom ooit mee te doen in Amerikaanse wedstrijden met volgepakte tribunes kwam de voorbije weken uit. Na de valse start in Gordyville stoof de machine nu door de arena.

Volledig scherm Rocky in de training. © Loek Rochus

Rochus: ,,Eerst hadden we nog een verplaatsing van acht uur rijden naar Louisville. In de Prostock-klasse kwamen 48 teams uit, stuk voor stuk wereldklasse. De Amerikaanse machines hebben grotere motoren. Het is David tegen Goliath.''

Verdeeld over vier sessies waaruit de beste drie zich konden kwalificeren voor de finale. Rocky werd zaterdag voor een kolkend stadion derde. ,,Dat was ook volgens de Amerikanen een ongekende prestatie. Na 66,75 meter kwam Barend met 'het beest Rocky' tot stilstand.''

Verdachte geluiden

Huijbregts kon daarna de verleiding van een finale rijden weerstaan. Loek Rochus legt uit dat buitenstaanders daar misschien weinig van snappen. ,,Natuurlijk ga je voor het allerhoogste, maar in de kwalificaties waren we met Rocky al tot het gaatje gegaan. We hoorden erna al verdachte geluiden uit de machine. Hadden we wél gereden, had de tractor wellicht onherstelbare schade opgelopen. Dan was het toernooi alsnog in een domper geëindigd en was ook het Europese seizoen de mist in gegaan.''

Uitgangspunt was een top tien klassering. Dat is gelukt. Rocky 1066 heeft intussen de smaak te pakken. Rochus sluit niet uit dat binnen een paar jaar opnieuw de Hoevenaren de Amerikaanse wedstrijden aandoen. ,,Het is er zo veel grootser met 20.000 man publiek en live televisie. Kippenvel.''