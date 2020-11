Hoevense regisseur brengt sinterklaasintocht in alle huiskamers

Mysterie in Roosendaal: Wat zijn deze witte kastjes? Ook de burgemees­ter moet het opzoeken

4 november ROOSENDAAL - Het is wit en het zit in een lantaarnpaal, ra ra wat is dat? Het raadsel van mysterieuze kastjes met knipperende lampjes, die sinds kort in de Roosendaalse wijk Kortendijk hangen, leverde de afgelopen dagen meer dan 200 reacties op Facebook op. En zelfs de burgemeester wist zo gauw het antwoord niet.