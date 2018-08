Hoevense Polderlopers krijgen voorproefje van vernieuwd café In Den Bocht

HOEVEN - Hoewel café In den Bocht grondig verbouwd wordt, kunnen deelnemers en bezoekers aan de Polderloop dinsdagavond al wel wat komen drinken. In februari droeg de tachtigjarige Nico Freling het poldercafé over aan Egi van Gool (52) en Ilse Lazeroms (48) uit Hoeven. Zij maken er, in eigen tempo, Huiskamer In den Bocht van.

,,In onze spaarzame vrije uurtjes geven we onze eigen invulling aan het café met behoud aan het authentieke karakter. Naar verwachting gaan we in december open'', zegt Ilse, die wel merkt dat veel mensen nieuwsgierig zijn naar het resultaat. Om daar enigszins aan tegemoet te komen, is tijdens de Polderloop het terras en een klein gedeelte van het café geopend.

Verweven

,,In den Bocht is zo verweven aan de Polderloop, dat we hier graag aan meewerken. We hebben een tappunt op ons terras langs het parcours. Voor de lopers leuk om na afloop na te praten en wij kunnen mooi proef draaien. We hebben geen van beiden een horeca achtergrond, maar zijn enthousiast genoeg om met de Huiskamer een doorstart te maken.''

Net als hun voorgangers in de horecagelegenheid gaan Egi en Ilse er een weekendcafé van maken. ,,We houden allebei ons werk aan. Egi is aannemer, ik ben tandheelkundige. Dat doen we doordeweeks en van vrijdag tot en met zondag bieden we gastvrij onthaal aan onze gasten.''

Gemoedelijke sfeer

Anne de Bruin van de Stichting Polderloop is blij met de voorlopig eenmalige openstelling. ,,Het is er tijdens en na afloop van de loop altijd gezellig druk. De gemoedelijke sfeer bij de Polderloop wordt mede bepaald door het samenzijn van deelnemers, vrijwilligers en supporters bij het Bochtje, zoals het in de volksmond heet.''

Ranja