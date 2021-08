Hoevense Polderloop gaat door, maar publiek wordt gevraagd thuis te blijven

Zo dienen de deelnemers bij de start minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden en wordt het publiek - m.u.v. de aanwonenden van het parcours - verzocht niet te komen kijken. ,,We zijn er klaar voor, tenzij Rutte nog met strengere maatregelen komt uiteraard. We hebben aan de Brede Balrouw meer dan genoeg ruimte voor een groot startvak. Bovendien starten we twee kanten op.’’



,,Er zijn al heel wat voorinschrijvingen binnen. We gaan het op een verantwoorde manier doen’’, zegt een enthousiaste voorzitter Arnold Augustijn.



Vrijwilligers dragen in de twee inschrijfschuren gezichtsmaskers. Er is geen kleurwedstrijd, wel een speciaal Polderloopbiertje. Dat publiek niet welkom is, gaat volgens Arnold wel wat in tegen ‘de groene gastvrijheid’. ,,Wij voelen ons verantwoordelijk en hebben er zin in.’’ Vorig jaar was er een alternatieve versie.