Hoevense Nicky kan Mister International Netherlands worden

Geef uw mening Moet meer vrouwen in politiek een doel op zich zijn?

11:00 De coalitievorming na de gemeenteraadsverkiezingen zit er nagenoeg overal op. En wat blijkt? Het aantal vrouwen op het pluche blijft (weer) ernstig achter bij het aantal mannen. In bijna honderd colleges zit deze raadsperiode geen enkele vrouw op een wethoudersstoel. En daar zitten ook veel (middel)grote steden tussen. Plekken waarvan je verwacht dat er voldoende mensen wonen om geschikte mannelijke én vrouwelijke kandidaten te vinden. Waarom is die verhouding toch zo scheef? Is er minder interesse voor (gemeente)politiek bij vrouwen? Zijn zij minder capabel voor het wethouderschap?