Hoevense Denise gaat de hele wereld over met haar Foam Pruiken en Hoeden: 'Het is serious business!'

Dat haar kleurrijke creaties het met Carnaval uitstekend doen, is geen toeval. Van der Donk (29) is de dochter van Kees, in Peejenland beter bekend als oud-prins Nillis I. ,,Mama is ook fanatiek carnavalster. En m'n oma en overgrootoma waren coupeuses. Ik liep dus vroeger al nooit in carnavalskleding uit de winkel, maar in op maat gemaakte pakjes.''

Schuim

Als lid van BC Ambiance kwam ze voor de aankleding van de loopgroep vijf jaar geleden bij het materiaal 'foam' (een soort schuim) terecht, waarmee ze nu de hele wereld over gaat. ,,Iemand zei dat ze dat in Limburg veel gebruikten. Toen ben ik daarmee gaan knutselen. De eerste drie gingen direct de kliko in.''

Inmiddels is ze een stuk vaardiger geworden, en komen de Limburgers voor hun carnavalskleding naar Hoeven, waar ze zondag haar eigen showroom opende. ,,Ik deed het eerst in de garage van m'n ouders. Dan stond het huis drie dagen voor carnaval vol met dozen. Een jaar later was het drie maanden. Inmiddels ben ik het hele jaar bezig.''

Drag queens

Dat komt ook doordat haar pruiken en hoeden lang niet meer alleen voor de leut worden gebruikt. ,,De eerste jaren zat ik na carnaval in een zwart gat. Nu maak ik ook veel voor gay parades en drag queens, maar ook voor theaterproducties, of dansers op festivals als Tomorrowland.''

Tot haar klanten horen ook het Amerikaanse pretpark Sea World en het Belgische Studio 100. ,,En halloween komt er weer aan, dan willen die Amerikanen ook weer allemaal dat spul van hier hebben.''

Social media

Die internationale belangstelling is vooral te danken aan social media. ,,En het gekke is; ik heb nog geen stuiver uitgegeven aan advertenties of promotie. Ik heb een Facebook opgezet omdat ik dacht dat mensen uit de omgeving het leuk vonden om te kijken wat ik doe. Maar inmiddels heb ik meer dan 9000 likes.''