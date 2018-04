Hoevense chauffeur stapte eerder dronken achter het stuur

DINTELOORD - De 24-jarige Hoevenaar, die zondag is aangehouden op verdenking van doorrijden na aanrijding, is eerder al betrapt op rijden onder invloed van alcohol. De politie bevestigt dat hij een aantal jaren geleden eenmaal eerder is aangehouden vanwege rijden onder invloed. Daarbij raakte hij voor korte tijd zijn rijbewijs kwijt.

Zondag werd de man rond het middaguur bij zijn huis aangehouden. Hem is een blaastest afgenomen, waaruit bleek dat hij te veel had gedronken. Na verhoor mocht de Hoevenaar 's avonds weer naar huis. Hij is op borgtocht vrijgelaten, in afwachting van het onderzoek.

Zondag reed Goof Feijtel op zijn elektrisch aangedreven driewielfiets in het holst van de nacht over de matig verlichte Noordzeedijk tussen zijn woonplaats Dinteloord en Stampersgat. Nachtelijke uitstapjes maakte de 55-jarige Dinteloorder vaker en op zondag draaide hij zijn hand niet om voor een fietstocht naar de Bakkersmolen in het Belgische Wildert-Essen. Voor het verse molenaarsbrood had Goof dat graag over.

Waarschijnlijk was hij rond half vier van huis vertrokken. Om tien voor half vijf in de ochtend troffen voorbijgangers de gewonde man. In de directe nabijheid lagen een linkerbuitenkijkspiegel en wieldop van een Ford Focus.

Blaastest

Via oproepen op burgernet, Twitter en Facebook is gevraagd uit te zien naar de zilvergrijze auto. Dankzij een tip kon de politie aan het begin van de middag de 24-jarige verdachte in zijn woning in Hoeven aanhouden. Uit een blaastest bleek dat de man nog steeds te veel alcohol in zijn bloed had.

Volgens buurtbewoners woonde de man er pas kort. ,,Hij komt uit Dinteloord. In het dorp ben ik hem nooit tegen gekomen'' zegt iemand uit de wijk. ,,Hij had zijn vriendengroep in zijn geboortedorp. Daar ging hij meestal stappen.''