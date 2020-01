Hoevense brouwersfamilie ontgroeit keukentafel

Geef uw mening Druk? Ik laat mijn leven niet leiden door anderen

11:30 Het is een van de meest voorkomende klachten van nu: het dag in, dag uit te veel ballen tegelijk moeten hooghouden. Thuis, op het werk, bij de (sport)club, op school, bij familie; veel mensen ervaren de huidige tijd alsof ze worden geleefd door hun omgeving. Het gevoel dat alles en iedereen in de nabijheid iets van je verwacht en jij je verplicht voelt die verwachting waar te maken. Het probleem speelt bij zowel jong als oud en in tal van sectoren. Hoe houd je de regie over je eigen leven?