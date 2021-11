Hoevens parochiekoor zingt voor de laatste keer in de kerk: ‘Het jongste lid is ook al zestig’

HOEVEN - Nog een week en dan is het met eucharistievieringen, rouw- en trouwdiensten in de St. Jan de Doperkerk van Hoeven gedaan. Op dat sluitingsmoment kan het St. Janskoor niet langer wachten.

Deze zondag, 14 november, verzorgt het parochiekoor voor het laatst de zondagsdienst. Het gemengd zangkoor stond ruim 43 jaar klaar om de Mis met zang op te luisteren. Waarschijnlijk gaat de geschiedenis van het parochiekoor veel verder terug tot bij de bouw van de St. Jan de Doperkerk in de jaren twintig of zelfs al in de vorige kerk.

Eind 19e eeuw deden in vrijwel elke geloofsgemeenschap parochiekoren hun intrede. Aanvankelijk alleen mannen, later gemengde koren. Bij het sluiten van het kerkgebouw op zondag 21 november is er te weinig gelegenheid om een aantal trouwe koorleden in het zonnetje te zetten. Vier leden zijn vanaf het begin bij het koor. Dat gebeurt in de dienst van half tien als de zestien leden voor het laatst zingen.

Geen doorstart

Een doorstart in de kapel van Bovendonk zit er volgens voorzitter Ton Wouters niet meer in. ,,Ooit bestonden we uit vijftig leden, gaven concerten en zongen zelfs bij diensten in andere parochies. Inmiddels is de groep door natuurlijk verloop gekrompen tot zestien. De jongste is de zestig ook al ruim gepasseerd.’’

Pogingen om een kinder- of jongerenkoor te formeren lukten soms voor een kortere periode. Uiteindelijk bleef alleen het St. Jan de Doperkoor over.

De gezangen in de nieuwe setting in Bovendonk zullen worden verzorgd door een cantor onder begeleiding van organist Co Vergouwen. Daar kunnen Hoevenaren vanaf 28 november te kerke. De St. Jan de Doperkerk wordt volgend jaar omgebouwd tot dorpshuis voor zeventien verenigingen en organisaties.