Hoevens medium Van den Broeke niet langer verdacht van bedreigingen: 'Ik heb de schijn tegen'

Het Hoevens 'medium' wordt niet langer vervolgd voor het uiten van ernstige bedreigingen. Dat laat het Openbaar Ministerie hem dinsdagochtend weten. Reden: te weinig bewijs.

Digitale bedreigingen

Van den Broeke werd in 2016 in het holst van de nacht uit z'n bed gelicht. ,,Door elf agenten, met grof geweld.'' Vanuit zijn woning in Hoeven wordt hij meegenomen naar een politiekantoor in Amsterdam. De stad waar dan een aantal aangiftes tegen hem is gedaan. Meerdere min of meer bekendere Nederlanders zouden uit naam van Van den Broeke digitaal zijn bedreigd. ,,Zelfs een goede vriend van me als Emile Ratelband.''

Haatberichten zijn het, met gruwelijke afbeeldingen. Verstuurd via zíjn e-mail en Facebook. ,,ISIS-taferelen'', noemt de Hoevenaar de berichten die het Openbaar Ministerie hem liet zien. Zijn accounts zijn naar eigen zeggen gehackt, maar bewijs daarvoor vindt de politie niet. Evenmin als dat het OM nu kan bevestigen dat Van den Broeke zelf de berichten stuurde.

'Die vent met z'n graancirkels'

Opluchting dus bij het zelfbenoemde medium, dat hij na ruim twee jaar niet meer als verdachte wordt aangemerkt. ,,Ik ben blij dat justitie dit nu naar buiten heeft gebracht. Vooral omdat ik de schijn zo tegen heb. 'Dat is toch maar een rare, die vent met zijn graancirkels'. Dat beeld blijft me maar achtervolgen. Die bedreigingen passen blijkbaar in het plaatje.''

,,Deze twee jaar hebben diepe sporen achtergelaten. Bij mij, bij mijn ouders, mijn familie. Ik ben er echt jaren ouder door geworden. Je houdt er rekening mee in je toekomstplannen. Je wilt verder met je leven, maar bent bang dat je een gevangenisstraf boven het hoofd hangt.''

Streep eronder

Hoe blij hij ook is, Van den Broeke baalt dat niet duidelijk is wie nu de daadwerkelijke dader is. ,,Voor mij is het een zekerheid dat die persoon nog rondloopt. Vreselijk, want hij heeft mij zes dagen totaal isolement en grimmige verhoringen bezorgd.''