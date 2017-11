Hoevenaren zijn voorbijrazend vrachtverkeer N640 meer dan zat

NK veldrijden 2020 in carrousel van Rucphen

12:30 VELDRIJDEN - Het NK veldrijden wordt begin 2020 gehouden in Rucphen. ,,Voor ons is dat de eerste stap die we wilden maken", zegt parcoursbouwer Camiel van den Bergh over de ambities van de Cyclocross Rucphen. Twee jaar geleden stelde Rucphen zich kandidaat voor het Nederlands kampioenschap. Enkele dagen geleden viel tot ieders grote vreugde de toewijzing in de bus.