Hoevenaren gaan niet over één nacht ijs met de aanpak van de Sint Janstraat

HOEVEN - Liefst 23 keer kwamen Hoevenaren in werkateliers het afgelopen jaar bijeen. Zelden is in klankbordgroepen zo intensief meegedacht over de herinrichting van een straat als de Sint Janstraat in Hoeven. ,,Een gedegen voorbereiding is nodig om niet nog eens zo'n fiasco als de Bovendonksestraat mee te maken‘’, zeggen Jan Sips en Arjan de Wildt in koor.

De twee Hoevense ondernemers fungeren als aanjagers en woordvoerders van de twee klankbordgroepen, waar een dertigtal omwonenden druk doende mee geweest is. Sips stelde een overlegruimte in zijn apotheek beschikbaar. ,,De ideeën vlogen over tafel. Maar ook in het voorbijgaan hadden we het er steeds over‘’, zegt De Wildt, ,,De Sint Janstraat is de levensader van ons dorp. Zo'n kans om daar als burgers, als ondernemer over mee te denken, mochten we niet voorbij laten gaan.‘’

Oost en west

Na een inloopavond in Bovendonk, waar de bewoners kennis maakten met gemeente en het begeleidend adviesbureau SOAB kon het brainstormen beginnen. Zoals in Oudenbosch met de doorgaande route, werd in Hoeven aanvankelijk onderscheid gemaakt tussen de oost- en westkant van de centrumstraat. Sips: ,,In tweede instantie zijn we samen verder gegaan om alles op elkaar af te stemmen.‘’

Bij de presentatie aan de gemeenteraad deze week hakte het duo de straat in zeven mootjes. Zo kwam elk stukje straat aan bod. Eerdere plannen om van de straat een eenrichtingsweg te maken kregen weinig bijval. Wel wordt het gedeelte tussen de provinciale N640 en Bovenstraat autovrij gemaakt. Dat biedt kansen voor terrassen van de hier aanwezige horecawand. Verkeer op de provinciale weg kan beter het Hoevens centrum via de rotonde Hofstraat bereiken.

Verder westwaarts hebben de werkateliers veel suggesties opgeleverd voor het parkeren en de pleinen. Sips: ,,Per saldo houden we hetzelfde aantal parkeervakken, de inrichting wordt overzichtelijker en veiliger. Op het Raadhuisplein is het nu chaotisch. Dat kan veel fraaier met ook wat groen erbij. Beleving is belangrijk. De straat met Keienpomp, Peejenzaaier en Van Gogh-paal biedt zoveel meer.‘’

Carnavalsoptocht

De Wildt vult aan: ,,We willen de straat ook meer laten aansluiten op centrum Bovendonk door bijvoorbeeld soortgelijke bestrating en het bomenlaantje naar Bovendonk al in de Sint Janstraat bij Albert Heijn te laten beginnen.‘’ Ook daar is goed gekeken naar de parkeermogelijkheden en de locatie van de standverkoper. De winkelstraat wordt wel smaller. Dat geeft ruimte voor meer terrassen, meer voetgangersgebied, wederom de beleving. Geen vrees voor de Hoevense carnavalsoptocht. Die trekt als vanouds door de Sint Janstraat. Volgend jaar nog op de oude klinkertjes, in 2020 door het nieuwe hart van Hoeven. ,,We willen nog veel meer, maar eerst moet de gemeente een haalbaarheidsonderzoek instellen.‘’