Hoeven werkt verder aan de terugdringen wateroverlast

Ook in de straat Achter 't Hof dienen enkele putten vervangen te worden. Het werk begint op maandag 3 september. Aanwonenden worden volgende week dinsdag 28 augustus eerst geïnformeerd over de werkzaamheden. Zij kunnen tussen 19.30 en 21.00 uur terecht op een inloopavond in conferentiecentrum Bovendonk in Hoeven.

De wateroverlast in Hoeven is lange tijd onderwerp op de politieke agenda geweest. Er zijn eerst in het buitengebied in samenhang met het waterschap diverse maatregelen getroffen zoals het vergroten van duikers in sloten en het transformeren van de Hofgracht tot waterberging. Dat leidde op sommige plaatsen nog wel tot nieuwe overlast, vandaar dat voor een grootscheepse aanpak op meerdere plaatsen in Hoeven is gekozen.