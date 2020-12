Hoeven mag zich uitspreken over een eventuele avondweekmarkt

Raadhuisplein

In Hoeven staat nu op maandag de kaasboer, op dinsdag de groenteboer en op donderdag de viskar. De gemeente peilt nu aan de hand van drie vragen in hoeverre er behoefte is aan een een kramenmarkt op de woensdagavond op het Raadhuisplein. Gevraagd wordt of het beoogde aanvangstijdstip van 15.00 uur op instemming kan rekenen. Ook verneemt de gemeente graag of de standhouders tot 20 uur kunnen blijven staan of juist eerder dan wel later stoppen.