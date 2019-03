Hoeven Live trekt van de Zevende Hemel naar het plein van Joannes de Doper

Tot vorig jaar werd Hoeven Live op de driesprong voor het terras van café De 7de Hemel gehouden. Aanvankelijk zelfs met een voor- en najaarseditie, maar inmiddels een jaarlijkse samenzijn van vooral Hoevense muziekliefhebbers. Mede-organisator Jort Schoemaker wil aan die lokale formule niet tornen. ,,Het moest alleen niet als een aan De7de Hemel gekoppeld festival gezien worden. We zochten al wat langer naar een terrein waar we alles wat ruimer op kunnen zetten. We hebben gekeken rondom vroegere school De Lindelommer en bij het Raadhuysplein. In december zagen we met Winterlicht dat het kerkplein zich uitstekend leent voor festiviteiten. Na een gesprek met het kerkbestuur waren we er vlot uit.‘’

Beginnende bandjes

Meteen is de Stichting Hoeven Live in het leven geroepen met nieuw logo en website. Jort trekt samen met Alex Oonincx de kar. ,,Dat wil zeggen: we scheppen de voorwaarden voor lokale, beginnende bandjes om voor een groot publiek op te treden. Wat blijft is spelen in de openlucht. ,,We kunnen pech hebben met het weer, maar dat mag hartje zomer niet het uitgangspunt zijn. De bands spelen in de kiosk of op een vrachtwagentrailer. Simpel, maar doeltreffend.‘’

Vorig jaar trok het programma zo'n zeshonderd bezoekers over twee dagen. Eenzelfde aantal is meer dan welkom op de ene zaterdag, 29 juni. Schoemaker: ,,We beginnen vroeg in de middag en geven de tien bands elk een uur speeltijd. ‘s Nachts ruimen we de boel weer op, zodat de kerkgangers de andere ochtend weer gewoon de dienst bij kunnen wonen.‘’

Voorbeeld

Voordeel van het kerkplein is ook dat de Sint Janstraat niet hoeft te worden afgesloten. ,,Op de oude stek moesten we ook rekening houden met de supermarkt. We zien alleen maar voordelen, ook qua sfeer. Al lang wordt in Hoeven gesproken over terrassen op de pleinen. Geven wij alvast het goede voorbeeld.‘’

Eind juni heeft ook voetbalclub Hoeven een feestweekend op het sportpark. Schoemaker zegt dat de activiteiten goed op elkaar zijn afgestemd. ,,Even hebben we overwogen samen een festival op te zetten. Omdat het toch wel twee verschillende evenementen zijn, zitten we een week later. Da's twee keer feest voor de prijs van één.‘’