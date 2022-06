Hoeven Live is voor alle leeftijden

Lokaal talent

Medeorganisator Jort Schoemaker checkt regelmatig Buienradar. Niet veel later gaan de eerste paraplu’s open. Tess van Kuijck (14) en vriendin Tess Boelmans (14) uit Etten Leur zijn er voor ‘t eerst. ,,Dit is best wel onze muziek hoor. Het is gezellig en er zijn ook ouderen.” Dit pop- en rockgebeuren dat gebouwd is op lokaal talent kan ook de 51-jarige Sander Boost uit Oudenbosch wel bekoren. ,,Voor Hoeven is dit zeker een aanrader. Het is beregezellig. En net als iedereen wacht ik op de slotact.” Nu probeert de regen het Hoeven wat moeilijk te maken.