Hoeven Live groeit uit tot volwaardig muziekfestival: ‘Waarom Racoon niet ooit op ons podium?’

HOEVEN - Regionale bandjes een podium bieden. Dat blijft het streven van de Stichting Hoeven Live. Tijdens de eerstvolgende uitgave komt daar voor het eerst een landelijke band bij: Crazy Little Things. ,,Zo willen we steeds een trapje hoger”, zegt Jort Schoemaker over het festival.

Samen met Alex en Eric Oonincx en voor het eerst ook Arjan De Wildt draagt Jort de organisatie van een muziekfeest, dat tien jaar geleden bescheiden begon bij de inmiddels gesloten ijssalon 7evende Hemel op de driesprong Bovendonksestraat-St. Janstraat.

Inmiddels hebben de mannen de overstap gemaakt naar het kerkplein en kan het plein dit jaar op 25 juni worden uitgebreid met een gedeelte van de winkelstraat. ,,Zo groeien we van 650 bezoekers vorig jaar naar mogelijk duizend dit seizoen’’, meldt Schoemaker trots.

Quote Zo groeien we van 650 bezoekers vorig jaar naar mogelijk duizend dit seizoen Jort Schoemaker , Stichting Hoeven Live

Crazy Little Things, met Oudenbosschenaar Jeroen Lips en Bergenaar Jean-Paul Heck in de gelederen, wordt beschouwd als de beste Nederlandse coverband van Queen. Zo houdt zelfs de afsluitende hoofdact binding met de regio. De vraag om op te mogen treden blijft groot. Schoemaker zegt dat ze in de rij staan om in elk geval eens voor een wat groter publiek te mogen spelen. Vanaf 19.00 uur 's avonds is continu livemuziek te horen vanaf twee podia: een trailer en een op te bouwen podium.

Borderline

In de aanloop naar de Queen-coverband treden eerst het Gastelse Back on Track, het Zundertse Borderline, Catch! uit Zevenbergen, S4U uit Stampersgat en B-ruder uit Etten-Leur op. Zij brengen pop- en rockmuziek uit allerlei periodes.

Daarnaast was een lokale singer-songwriter wedstrijd uitgeschreven. Vijf inzendingen met bewerkte nummers maar ook eigen werk werden ingestuurd. Een vakjury buigt zich erover en het winnende nummer wordt in de Hoevense studio van Lars van Brekel opgenomen. ,,Als het lukt laten we een van de optredende bands de song nog instuderen, dan krijgt de winnaar het live te horen op Hoeven Live.”

Quote Ach, waarom Racoon niet ooit? Hoeven is rijp voor een echt groot festival en wij groeien er organisato­risch in mee Jort Schoemaker , Stichting Hoeven Live

Op de lange termijn zoekt het kwartet organisatoren naar een geschikt Hoevens festivalterrein, waar ze nog verder kunnen groeien. ,,Wellicht blijven we toch op het kerkplein, al moeten we de komende jaren wel rekening houden met de ombouw van kerk tot dorpshuis.’’ En qua bands? ,,Ach, waarom Racoon niet ooit? Hoeven is rijp voor een echt groot festival en wij groeien er organisatorisch in mee.”