Hoeven Live! gaat met 600 bezoekers door op 'evenementenplein’ voor kerk

De kerk vormt wederom het decor van de optredende bands, die op twee trailers hun instrumenten opstellen. Dat de behoefte aan het festival groot is, ervaart organisator Jort Schoenmaker. ,,De voorverkoop loopt als een trein. Al meer dan de helft van de kaarten is verkocht.’’

Heel blij is de organisatie met de 1.000 euro die vanuit Stimulans Evenementen in Coronatijd door de gemeente beschikbaar is gesteld. Geld wat opgaat aan alle voorzorgsmaatregelen, die erbij komen kijken. Een eetstand en buitenbar zijn gegarandeerd. ,,Ondernemers uit de buurt proberen we zo veel mogelijk bij het evenement te betrekken. Ze hebben kaartjes gekregen en hebben zelf ook zin in wat meer reuring in het dorp.’’