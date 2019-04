Hoeven kan verder broeden op nieuw dorpshuis in de kerk

Dat komt zo goed als zeker in de Sint Jan de Doperkerk, die te zijner tijd aan de eredienst wordt onttrokken. Voor de Hoevense kerkgangers is een passend alternatief gevonden: de kapel van Bovendonk. Dat Hoeven op een centrale plek in het dorp een nieuw dorpshuis verdient, konden alle partijen beamen. Tegelijk hikten de fracties wel tegen de forse investering aan. ,,Drie miljoen is niet niks‘’, zei Frank Rockx (CDA), die vroeg naar het terugverdieneffect op de vrijkomende gronden van het huidige dorpshuis aan de Bovenstraat. Gezien de noodzakelijke bodemsanering aldaar, had Gisela van Beek (Lokaal Halderberge) er zo haar bedenkingen bij.

Nog niet in Bosschenhoofd

Evengoed zag wethouder Thomas Melisse via subsidies, btw en een eventueel positieve exploitatie kansen om de miljoeneninvestering te drukken. Op de CDA-vraag of in navolging van Hoeven ook in Bosschenhoofd de kerk in beeld is als toekomstig dorpshuis, wilde Melisse niet vooruit lopen. ,,We starten in 2020 wel een onderzoek naar een volwaardige dorpshuisfunctie. Maar het is te prematuur om ook daar de kerk aan te koppelen.‘’ In de Heilig Hartkerk worden nog steeds kerkdiensten gehouden.