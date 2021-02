Hoeven heeft de blues op Super Tuesday: ‘Peejenland zonder optocht is als een krat zonder bier’

HOEVEN - Duizenden toeschouwers van ver buiten het dorp, wagens waar maanden aan is gewerkt en een groot feest na afloop op het Peejenplein; de optocht op dinsdag - niet voor niets ‘Super Tuesday’ gedoopt - is traditioneel de apotheose van het Hoevense carnaval. Maar dit jaar blijft de St. Janstraat leeg. Vier Peejen over het gemis.

CS De Peejenzaaiers houdt nog wel een soort online optocht; creatievelingen bouwen hun wagens van bijvoorbeeld Lego of Knex en sturen filmpjes naar de stichting in. Maar het ‘echte werk’ zal dat niet benaderen. Elk jaar leven Hoevenaren al ver van te voren smachtend toe naar het startschot voor de optocht. Veel van hen zijn dan al uren bezig met de voorbereidingen, en dan rijden ze zelf niet eens mee. Wat gaan ze dit jaar eigenlijk doen met hun tijd?

Kees Broos, kroegbaas 't Tapperijke

,,Uitslapen, denk ik”, klinkt het met een zucht. Normaal gesproken zit café 't Tapperijke stampvol wanneer de optocht voorbijtrekt. Nu zal uitbater Kees Broos er alleen zitten. ,,Ik ga toch maar naar de kroeg. Daar zit ik veel in deze tijden, ook al is het leeg. En dan Radio Peejenland aanzetten, om toch wat van de sfeer mee te krijgen.”

De coronatijd valt hem zwaar, zeker met carnaval. ,,Niet eens om het geld hoor. Ik ben er ook van kinds af aan mee opgegroeid. Ik heb bij een bouwclub gezeten, ben bij de raad van elluf geweest; dit is gewoon niet leuk. Normaal zijn dit de drukste tijden van het jaar, zijn we tot woensdagmiddag laat bezig met opruimen. Nu zitten m'n vrouw en ik thuis. We zaten even echt in een dip. Het ging niet goed met ons. Totdat er twee weken geleden ineens een envelop in de bus viel.”

Quote Die saamhorig­heid, die liefde; dát is Peejenland Kees Broos, 't Tapperijke

Die bleek van een van de bouwers te zijn, met een sterktewens en geldbedrag erin. En het was niet de enige steunbetuiging. ,,De donderdag voor carnaval is normaal bij ons het Bouwersbal. Afgelopen donderdag werden we naar het café gelokt en reed er namens alle bouwclubs ineens een vrachtwagen voor met 333 lege bierkratten, als steun. Dat zij massaal tegen ons zeggen: ‘hou vol'. Daar werd ik echt emotioneel van. Die saamhorigheid, die liefde; dát is Peejenland.”

De optochtcommissie van CS de Peejenzaaiers bij het beeldje van de Peejenzaaier op het Peejenplein. (Foto: vlnr Jan van den Broek, voorzitter Anouk van der List en Marco Zeebregts) © Pix4Profs/Peter Braakmann

Anouk van der List, voorzitter optochtcommissie

Van een week voor de optocht, tot na de prijsuitreiking, barst Anouk van der List als voorzitter van de optochtcommissie van de spanning. ,,Die stress heb ik nu totaal niet. Het is heel vreemd om daar niet mee bezig te zijn. Ik probeer wel om de contacten met bouwers, jury en verkeersregelaars dit jaar zoveel mogelijk warm te houden.”

Normaal is ze vanaf maandagnacht volle bak in touw. ,,Vanuit de d’Oevese Avond gaan wij om een uur of drie ‘s nachts eigenlijk meteen door naar het afzetten van de parkeervakken langs de route.” Op dinsdagochtend volgen onder meer nog een controle op obstakels en het instrueren van verkeersregelaars en de jury. ,,Tegen die tijd is het 14.00 uur en klinkt het startschot; vanaf dan is het billenknijpen en hopen dat alles goed verloopt. Pas na de prijsuitreiking, als iedereen het daarmee eens is, ben ik ook blij.”

Quote Ik verwacht volgend jaar een nóg grotere, uitbundige­re optocht Anouk van der List, voorzitter optochtcommissie

En in augustus begint de voorbereiding alweer. ,,We zijn de grootste optocht van de gemeente, dat betekent ook veel regels rondom vergunningen en veiligheid.” Over de editie van volgend jaar maakt ze zich geen zorgen nu de clubs een jaar stilstaan. ,,In Hoeven zijn we altijd vol passie. Ik verwacht volgend jaar een nóg grotere, uitbundigere optocht dan anders. Ik denk dat we echt iets hebben om naar uit te kijken.”

Verkeersregelaar Hans van den Dungen heeft zelf niet zoveel met carnaval, maar draagt al 12 jaar zijn steentje bij aan de optocht, als verkeersregelaar op de lastig kruising Meidoornlaan/Arnoutlaan. Die blijft dinsdag jammerlijk leeg... © Pix4Profs/Peter Braakmann

Hans van den Dungen, verkeersregelaar

Al een jaar of twaalf is Hans van den Dungen op carnavalsdinsdag een van de ruim twintig verkeersregelaars. Daarvoor moet hij elk jaar opnieuw een cursus volgen; vroeger van een agent, tegenwoordig gewoon online. Vijf uur staat hij dan buiten op zijn vaste post: de kruising van de Meidoornlaan en de Arnoutlaan. ,,Dat is vlakbij m'n huis, wel zo handig. Als zich iets voordoet, zijn er in ieder geval bekenden in de buurt om bij te springen.”

Want zijn kruising is een lastige. ,,Van twee kanten kunnen auto's daar het parcours op, en aan de rechterkant zijn dan parkeervakken. Mensen willen maar niet begrijpen dat ze daar hun auto niet in kunnen zetten. Maar dan moet je zelf wel rustig blijven om dat steeds opnieuw vriendelijk uit te leggen.”

Quote De nacht van maandag op dinsdag slaapt er niemand in Peejenland. Dan voel je de grond trillen in Hoeven Prins Tommes

Dit jaar gaat hij gewoon werken. ,,Jammer, maar het is niet anders. Ik geef zelf niet eens zoveel om carnaval, maar ik vind het zo mooi om te zien hoe anderen ervan genieten. Als ik daar als verkeersregelaar mijn steentje aan kan bijdragen, doe ik dat graag. Dit jaar is natuurlijk zonde. Hoeven staat bekend om zijn prachtige bouwsels, die mis je echt wel. Als ze me volgend jaar weer nodig hebben, sta ik er natuurlijk gewoon weer.”

Tom vdHout (prins Tommes) heeft een hele andere agenda dan anders op optochtdinsdag. Geen prijsuitreiking voor de mooiste wagen, maar voor het mooist versierde huis. © Pix4Profs/Peter Braakmann

Tom van den Hout, aka Prins Tommes

,,De nacht van maandag op dinsdag slaapt er niemand in Peejenland. Dan voel je de grond trillen in Hoeven.” Prins Tommes, hoogheid van Peejenland, wil er maar mee zeggen: die optocht is dé climax waar het dorp het hele feest naartoe leeft. ,,Het is het mooiste moment van de carnaval. Dat begint al op de d’Oevese Avond; even een rondje langs de clubs, iedereen succes wensen.”

Op dinsdag zelf is er blijdschap als alles weer is gelukt. ,,Duizenden bezoekers die hun duimpje komen opsteken naar de bouwers. De ontlading op het Peejenplein, even feesten en dan het bijzondere moment van de prijsuitreiking. We beleven de carnaval nu anders, met bijvoorbeeld een prijsuitreiking voor het mooist versierde huis. Ik doe wat voortuinbezoekjes. We missen de bouwclubs helaas, we hopen volgend jaar weer met volle teugen van ze te genieten.”

Quote Hoeven zonder optocht is als een krat zonder bier; het klopt gewoon niet Prins Tommes

Het is een moeilijk jaar, vindt de leutvorst. ,,Hoeven zonder optocht is als een krat zonder bier; het klopt gewoon niet. We hebben echt een bouwcultuur in ons dorpje, dat begint al met van kinds af aan mee gaan naar de bouwplek. Je mist nu de vriendschap en de strijd, de mooie avondjes, de grappige steken onder water. Maar volgens mij staat iedereen te popelen voor volgend jaar; het carnavalsvirus blijft sterker dan alle andere virussen.”