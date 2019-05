Hoeven fietst tijdens fietsvierdaagse, de vlag kan uit

HOEVEN - Twee keer per jaar vlagt Hoeven uitbundig. Oranje vlaggen als Peejenland carnaval viert. Gele vlaggen als het Fietsvierdaagse is. Het kan dan ook niet anders dan dat op de tweede dag de 1745 deelnemers een geel vlagvertoon beleefden.

Op de fiets door Halderberge. De zestig en honderd kilometer en nog een beetje verder. Met de wind op je snuit, ga ja niet snel vooruit. Met de wind in je rug ging het lekker vlug. Voor vandaag en morgen op de slotdag zijn zomerse omstandigheden voorspeld.

Positieve reacties

Inschrijven en starten gaat vanuit de koele kapel van vierdaagse centrum Bovendonk. Na een oriëntatie op de route en de prijzentafel van de loterij, gaat iedereen de weg op. Met een papieren route in de hand of de fietscomputer voor de GPS-route. Max Lambregts: ,,Er is hier steeds meer vraag naar. Positieve reacties."

Verrassingsposten

Er wordt regelmatig gestopt zoals bij het sportcafé in Oudenbosch, Gastel Sfeer en Stroop in Bosschenhoofd. Wie wat verder komt doet dat bij 't Wagenhuis in Nieuw Vossemeer en de Commerce in Kruisland. Onderweg zijn er ook verrassingsposten met lekkere drankjes. Soms met livemuziek of kindervermaak. Bij de stempelposten zijn terrassen waar de broodjes uit de tassen komen. Een deelneemster is lichtelijk in paniek. "Ik heb nog maar drie bollekes op mijn fiets." Doelend op het vermogen dat de accu van haar e-bike nog kan leveren. Het steile dijkpad doet ze te voet. "Scheelt alweer bijna één bolleke."

Te voet

Jenny Kustermans (48) uit Sprundel en Chantal van den Berg (37) uit St. Willebrord doen de veertig kilometer lopend. ,,We doen dit alleen maar vandaag hoor. Hou ons niet lang op want we willen voor sluitingstijd terug zijn." Op het terras van de binnenplaats van Bovendonk zitten Henny (52) en Kees van der Mee (58) uit Schijndel. Henny: ,,We doen voor de tweede keer mee. Vorig jaar gegoogeld en vonden dit. Dit kost ons geen vakantiedagen. Bovendonk is een toplocatie. Prachtig pand om hier ook te slapen. Het is lekker fietsen hier in West-Brabant.”