Hoeven bouwt er al volop op los: ‘Het carnavalsvirus blijkt sterker dan welk virus dan ook’

Deze carnavals­clubs bouwen tóch: ‘2022 wordt een optocht die zijn weerga niet kent!’

28 oktober HOEVEN - Peejenland zonder optocht, dat is als hutspot zonder peejen. Maar ook het Hoevense Carnaval ontkomt nu eenmaal niet aan de coronacrisis; vrijdag werd bekend dat in de gemeente Halderberge alle grote carnavalsactiviteiten worden afgelast. Hoe komen de fanatieke bouwclubs uit het boerendorp de winter door, zonder een leutstoet in het vooruitzicht?