Hoeven aan de kook, je eigen huis als restaurant

Bij Tamara Krijne en Vera de Geus aan de Heul schuiven Robine, Anja, Bart en Michelle aan. Om 19.00 uur klinkt ‘eet smakelijk’ bij het voorgerecht van tonijntartaar, champignontruffelsoep en zalmbonbon. Bart en Michelle zijn nog redelijk nieuw in Hoeven. ,,Nu leren we heel wat mensen kennen.’’ Als Tamara de gouden envelop opent, weet iedereen het adres voor het hoofdgerecht.

Hoofdgerecht

Helemaal aan de andere kant van het dorp staan Ronald en Brenda van Heijningen aan de Mgr. van Dongenlaan in de grote keuken ijverig te koken voor een hoofdgerecht. Brenda is eigenlijk de ‘aansteker’ van dit eetfeest. Zes jaar geleden hoorde ze van een collega uit Loon op Zand van ‘Loon aan de Kook’. Samen met haar man kreeg Brenda in het eerste jaar 18 Hoevense koppels zover.

Nieuwe kookideeën

Terwijl het in de grote open keuken steeds lekkerder begint te ruiken, komen Mario, Antoine, Perry en Henny binnen en nemen alvast een wijntje aan de prachtig opgemaakte tafel. Ze hebben trek. Het viertal doet al meerdere jaren mee en zegt dat het aangeboden eten nog nooit is tegengevallen. Henny: ,,Het is altijd een verrassing wat op tafel komt. Bovendien ontmoet je steeds weer nieuwe mensen én krijg je nieuwe kookideeën. Je eigen huis is in feite voor even een restaurant.’’ Wortel- en bietenchips, pastinaakpuree, eendenborst, pompoen, broccoli, zwarte knoflookjus.