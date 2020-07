Hoe zit het met de schoolgebouwen aan de Voorstraat en Azaleastraat?

Roosendaal­se Rosé Maandag vervangt Roze Maandag: ‘We moeten er dit jaar zelf maar een feestje van maken’

20 juli ROOSENDAAL - Hij is de flauwste niet, zegt ie zelf. En daar zit wel wat in. Want als je dan met wat vrienden voorstelt om een alternatieve Roze Maandag in Roosendaal te houden, moet je zelf natuurlijk wel het goede voorbeeld geven. Dus zit Marco de Laet maandag geheel in stijl in de Weij aan een roseetje: met roze haar, ellenlange roze wimpers, felroze gestifte lippen en een vrolijk jurkje. ,,Ik heb eens lekker uitgepakt.’’