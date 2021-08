Hoe ziet de toekomst van De Roselaar eruit? ‘Laat het winkelen voortaan maar weg’

In 2020 werd 26 keer gebruik gemaakt van een AED in de Roosendaal­se dorpen

31 juli WOUW - De Wouwse AED-stichting is er in geslaagd de vijf Roosendaalse dorpen te voorzien van AED-apparatuur die zodanig is geplaatst dat de dorpen ‘heartsafe’ zijn. Dat wil zeggen dat vanuit elke plek in het dorp binnen vijf minuten de apparaten opgehaald kunnen worden.