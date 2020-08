Hoe vieren Marokkanen vakantie in coronatijd? ‘Klassieke beeld van met de auto naar Marokko niet meer van deze tijd’

De Marokkaanse overheid neemt maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. De noodtoestand is vorige week verlengd tot 10 september 2020. Het advies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is om alleen naar Marokko te reizen als het noodzakelijk is. Hoe vieren Brabantse Marokkanen nu hun vakantie in coronatijd?

Quote Ik heb alleen nog een opa die in Marokko woont Zakaria Oulad Ali ou Ahmed Het klassieke beeld van een Marokkaans gezin dat met een volgepakte auto, in de zomer zes weken naar familie in Marokko afreist lijkt achterhaald. De 36-jarige Zakaria Oulad Ali ou Ahmed uit Roosendaal gaat sowieso niet elk jaar meer naar het land van zijn ouders: ,,Vroeger hadden we wel wat meer familie daar. Nu heb ik eigenlijk nog maar een opa over die daar woont. Die komt ook regelmatig naar Nederland.”

Reisadvies Marokko

Het advies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is om alleen naar Marokko te reizen als het noodzakelijk is. Door een stijging van het aantal besmettingen is het dringende advies na een verblijf in Marokko bij terugkeer in Nederland 14 dagen in thuisquarantaine te gaan. De grenzen zijn gesloten voor regulier verkeer zoals toerisme. Nederland heeft op 13 augustus het inreisverbod voor Marokko weer ingesteld voor alle niet-essentiële reizen.

Volgens Oulad Ali ou Ahmed gaat de oudere generatie nog wel elk jaar: ,,Mijn vader bijvoorbeeld. Die is daar echt geboren. Marokko is zijn thuisland. Wij zijn hier geboren en hebben (ook) Nederland als land.”

Vakantie in andere landen

Abdoulah Achatibi (40), voorzitter van de Marokkaanse moskee in Roosendaal reist veel en vooral ook naar andere landen dan Marokko: ,,Ik heb nu een gezin en een heleboel kinderen. Het klassieke beeld met de auto naar Marokko is niet meer van deze tijd. Mijn generatie maakt vaak een combinatie. Een week naar Marokko en dan nog een week of twee naar bijvoorbeeld Spanje.”

Oulad Ali ou Ahmed doet dat ook: ,,Wij gaan ook op vakantie naar Spanje of Griekenland. Niet elke jaar verplicht naar Marokko. Ik heb drie weken vakantie en blijf in Nederland. Ik ga met mijn gezin dagjes weg in Nederland. Het is niet meer zo vanzelfsprekend dat je ieder jaar naar Marokko gaat.

De Roosendaalse journalist Mohamed Amezian gaat nog wel elke jaar vaste prik naar het Noord-Afrikaanse land. ,,Maar dit jaar niet uiteraard. Het is veel te riskant om nu naar Marokko te reizen. Wij zijn gewend om met het gezin drie weken naar Marokko te gaan, maar we hebben besloten om thuis te blijven.”

Adam Ahajaj (24) uit Bergen op Zoom gaat een keer in de twee jaar naar Marokko. ,,Best wel vaak, alleen dit jaar is het niet mogelijk. Dus nu ga ik in eigen land op vakantie. Lekker dagjes weg in Nederland", zegt Ahajaj, tevens raadslid van de PvdA in Bergen op Zoom.