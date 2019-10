Hoe Roosendaal met Han van Midden aan een ramp is ontsnapt

Vlietpark Roosendaal: ‘Kunstbele­ving krijgt een prominente plek’

6:00 ROOSENDAAL - De Roosendaalse politiek is laaiend enthousiast over de plannen voor Vlietpark. De locatie in Stadsoevers-oost. Dat bleek bij een vergadering in het oude Raadhuis in Roosendaal. Naast wonen en recreëren moet kunst ook een grote rol krijgen. De invulling daarvan is grotendeels weggelegd voor de graffitispuiters van The Loods.