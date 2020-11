Hoe Roosendaal in een paar weken veranderde van rustig provinciestadje tot oorlogsgebied

Kalsdonk, Kroeven, Langdonk en Westrand gaan op slot voor raddraai­ers: wie niks in die wijken te zoeken heeft, is niet meer welkom

25 november ROOSENDAAL - De gemeente Roosendaal stelt per direct toegangsverboden in voor de wijken Kalsdonk, Kroeven, Langdonk en Westrand. De politie zal tot en met 9 december verdachte mensen die geen duidelijke reden hebben om daar te zijn, verzoeken weg te gaan. Mensen die in een bepaalde wijk wonen, werken, onderwijs volgen, mantelzorg leveren of een boodschap willen doen, blijven wel welkom.