Hoe rolstoelvriendelijk is Landgoed Visdonk in Roosendaal?

Enige opwinding in Essen over islami­tisch centrum in voormalig café Wapen van Essen

8:56 ESSEN - In Essen is enige onrust ontstaan over de verbouwing van het voormalige café Wapen van Essen in de Stationsstraat tot islamitische ontmoetingsplaats van de vereniging Esselem. De gemeente heeft de verbouwing van het pand stil gelegd omdat er geen vergunning voor was aangevraagd.