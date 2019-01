Hoe moet dat skiën ook alweer? In Rucphen kun je de pizzapunt oefenen

'Maak een grote pizzapunt. Nee, nog groter", roept Manon Holleman (21) uit Breda. We staan niet te wachten op ons eten bij een Italiaans restaurant, we volgen een beginnersles skiën bij de Skidôme in Rucphen. Tijdens de warming-upevents kunnen beginnende skiërs de basisvaardigheden leren of wat meer ervaren skiërs kijken welk niveau ze hebben.

Beginnersclub

Ikzelf heb nog nooit op ski's gestaan, dus ik beweeg me in zware schoenen en op lange latten ongemakkelijk door de sneeuw. Om te wennen aan het gevoel, moet de beginnersclub eerst, op vlakke grond, rondjes lopen, springen en de juiste houding -knieën gebogen, handen op je bovenbenen of knieën- oefenen. Als onze skilerares denkt dat we er klaar voor zijn, mogen we van de beginnershelling roetsjen. Om af te remmen, moet je met je ski's een pizzapunt vormen. Mijn pizzapunt is te klein, en ik ski recht in de veilige armen van Manon. ,,Hou je handen altijd op je bovenbenen of knieën", tipt ze, voordat ze me weer de lopende band naar boven opstuurt om het nog een keer te proberen.

Voorbereiden op de vakantie

In de komende anderhalf uur leren we hoe we veilig een klein heuveltje af moeten skiën, inclusief het remmen en het maken van bochtjes. Sommige groepsgenoten -we hebben geen van allen ooit op de latten gestaan- willen het gewoon een keer proberen. De 22-jarige Shifra den Haan uit Steenbergen komt wel om zich voor te bereiden op het echte werk. Over twee weken gaat ze op wintersportvakantie naar Oostenrijk. ,,Ik vind het qua moeilijkheid eigenlijk wel meevallen. Het is erg leuk om te doen", vindt ze halverwege de les. ,,Het leek me handig om me voor te bereiden, omdat ik nog nooit op ski's heb gestaan. Ik neem hier een les en ga er in Oostenrijk mee verder", vertelt ze. Na afloop zegt ze. ,,Nu ken ik de basis. Ik ben blij dat ik deze les gevolgd heb."

Beginnersfouten

Quote Sommige mensen hebben lang niet meer op ski's gestaan Manon Holleman Voor ervaren skiërs worden ook lessen aangeboden. ,,Sommige mensen hebben lang niet meer op ski's gestaan, dan willen ze kijken op welk niveau ze zitten. We hebben verschillende clinics voor zowel beginners als gevorderden", vertelt de ski-instructrice. Ze heeft al vier jaar ervaring in het vak en kan daarom makkelijk opsommen wat de meest gemaakte beginnersfouten zijn: ,,Met punten van je ski's over elkaar schuiven, broekspijpen in je skischoenen doen is ook een veel gemaakte fout. Dan komt er makkelijk sneeuw in."