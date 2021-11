Hoe maak je kinderen wegwijs op internet? Speel het Imp@ctspel

ROOSENDAAL - Hoe maak je kinderen wegwijs op internet? Hoe leg je ze uit hoe belangrijk de digitale maatschappij is geworden? Met dit soort vragen worstelen mensen in het onderwijs of de kinderopvang nog al eens. Het Imp@ctspel helpt de antwoorden te vinden.

Het Imp@ctspel is in opdracht van de onderwijsadviseurs van EDUX in Ulvenhout ontwikkeld door Kleine Grote Denkers, een start-up van de Roosendalers Ruud Verbraak en Kilian Schaap. Hun organisatie bevordert filosofie op de basisschool.

Vaardiger worden

Volgens Wendy Braat van EDUX zijn nog niet alle professionals in het onderwijs en de opvang ervan doordrongen hoe belangrijk het is om kinderen voor te bereiden op het digitale deel van de maatschappij. ,,Dat besef moet doordringen. Daarnaast moeten de professionals zelf vaardiger worden", zegt Braat.

Maar hoe maak je aan de onderwijsmensen duidelijk wat het belang is van ‘digitale geletterdheid'? Nogmaals Wendy Braat: ,,Wij hebben de expertise, maar we missen een manier om er mee aan de slag te gaan. Toen kwamen we bij Kleine Grote Denkers uit.” Ruud Verbraak van Kleine Grote Denkers: ,,We hebben eerder spellen bedacht om filosofie een plaatsje in het basisonderwijs te kunnen geven.”

Volledig scherm Het Imp@ctspel van EDUX. © Brigitte Moulaert en Bob van Dongen, EDUX

Zo'n spel wordt gebruikt om onderwerpen waar het onderwijs een beetje huiverig voor is of waar de onderwijsmensen nog geen ervaring mee hebben, bespreekbaar te maken. Zo ook het Imp@ctspel. Dat legt de deelnemers dilemma's, casussen en concrete vragen voor waar ze al discussiërend een antwoord op kunnen dichten. Al die antwoorden samen zijn dan weer de basis voor het beleid dat de school of de kinderopvang op het gebied van digitale geletterdheid gaat voeren.

Digitaal burgerschap

De vragen zijn verdeeld in zes domeinen, zoals digitaal burgerschap, veiligheid en privacy en de digitale economie. Het spel kost 95 euro en is bij EDUX te bestellen. Er kan ook een workshop worden georganiseerd. ,,Het spel is een onderdeel van het traject dat we met de school afspreken", zegt Marleen Hilhorst van EDUX.