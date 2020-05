Hoe maak je een vakantiepark coronaproof? Zo doen ze het bij Bosbad Hoeven

Roosendaal­se sportscho­len strijden om te overleven: ‘Ik hoop dat we ons personeel mogen behouden’

10:05 ROOSENDAAL/SINT WILLEBRORD/OUDENBOSCH - Het is in deze periode voor veel sportscholen en fitnessclubs een dubbeltje op zijn kant. Overleven ze de coronacrisis of verdwijnen ze voorgoed van het toneel? ,,Dit is een heel zware klap! En we waren zo goed bezig'', treurt Desirée Dielemans van Kroevensport in Roosendaal.