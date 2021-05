Hoe konden de vuurwerkrellen in Roosendaal zo uit de hand lopen? ‘Geschrokken van niveau politie’

Ook zij mogen weer iets meer: ‘We zijn echt superblij, uitgelaten en vrolijk’

19 mei ROOSENDAAL/RUCPHEN/HOEVEN - Het is weer versoepeldag. Niet alleen mogen de sportscholen open en krijgen we wat extra uren terrastijd; op nog veel meer plekken in de regio wordt vandaag een bescheiden feestje gevierd omdat er weer iets meer mag. Al is er hier en daar ook nog wat onduidelijkheid.