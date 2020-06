Hoe kon een zedendelinquent in Roosendaal zo lang de dans ontspringen?

Nieuwbouw Bravis ziekenhuis loopt vertraging op

12:42 ROOSENDAAL - De corona-crisis leidt tot vertraging in de procedures voor nieuwbouw van het Bravis ziekenhuis. Bravis en de gemeente Roosendaal hebben meer tijd nodig om te onderzoeken wat toekomstige veranderingen in zorgverlening gaan betekenen voor het programma van eisen en de inrichting van het nieuwe ziekenhuis in gebied Bulkenaar in Roosendaal.